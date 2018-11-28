Беременность привела к развитию разрушающего мозг недуга

Больница Копенгагенского университета, передает The Daily Mail, рассказывает о случае смерти женщины вследствие редкой формы деменции. Заболевание развилось у нее спустя несколько десятилетий после попадания в ее тело опасных белков-прионов.
Речь идет о болезни Крейтцфельдта-Якоба. Это нейродегенеративное заболевание, которое в 85% случаев выбирает свою жертву произвольно, а в 10-15% имеет наследственный характер. У женщины не было генетических мутаций, способствующих развитию этого недуга. Но у ее ребенка были, как и у отца, пишет MedDaily.
Во время беременности опасные клетки с характерными мутациями перенеслись из плода ребенка в тело матери. По словам врачей, мутации, связанные с токсичными белками, вместе с клетками плода через плаценту попали в кровоток матери, в итоге оказавшись в ее мозге. В результате у нее начали умирать нейроны.