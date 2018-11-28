Беременность привела к развитию разрушающего мозг недуга

Речь идет о болезни Крейтцфельдта-Якоба. Это нейродегенеративное заболевание, которое в 85% случаев выбирает свою жертву произвольно, а в 10-15% имеет наследственный характер. У женщины не было генетических мутаций, способствующих развитию этого недуга. Но у ее ребенка были, как и у отца, пишет MedDaily.