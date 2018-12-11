Эстонский семейный врач рассказал, почему лучше работать в Финляндии

Семейный врач Андрей Борисов отмечает, что в Финляндии его профессия больше ценится в обществе и среди коллег, а также там он значительно самостоятельнее, передает Med24.

В Финляндии он стал работать в 2005 году, когда в Эстонии у него еще не было своего центра, и он значился замещающим врачом в центре семейных врачей. Причиной стало то, что Борисов хотел иметь свой список клиентов, но перспектив для этого не было. Сначала он работал в Финляндии круглый год, но затем периодами, чтобы была возможность больше времени проводить дома с семьей. «В Финляндии меня сперва поразила степень ответственности и нагрузка семейных врачей. До сих пор полученный там опыт помогает мне в работе семейного врача в Эстонии», - рассказал он.

И хотя зарплата семейного врача в Финляндии значительно выше, чем у нас, для Борисова это не главная причина, почему он держится за эту работу. Он верит, что и многие другие работающие в этой стране медики руководствуются не только деньгами. По его словам, получение медицинского образования настолько затратное по времени, что потребность и желание в самореализации, в конечном счете, становятся велики. В Эстонии, особенно в семейной медицине, это не так просто. «Скажу честно и смело, что в Финляндии я чувствую себя больше врачом, чем в Эстонии», - признался он. Там меньше бюрократии, и нет, например, фонда обследований, который ограничивал бы работу врачей, отмечает Борисов. «Всегда, когда я спрашиваю в Финляндии, можно ли провести то или иное обследование, семейный врач мне отвечает, что это мое решение. Здесь я должен каждый месяц думать и высчитывать, сколько денег из фонда обследований было потрачено», - объяснил он.

По словам Борисова, в финском обществе врачей значительно больше ценят. Работу врачей общей практики считают самой сложной, из-за чего она хорошо оплачивается. Имидж у медиков тоже другой, что чувствуется в отношении как пациентов, так и других врачей. «Там у меня ни разу не случалось, чтобы врач-специалист сказал что-нибудь скверное о семейном враче пациента или о его работе. Если у врача-специалиста есть вопросы или претензии, с коллегой говорят напрямую», - подчеркнул Борисов. Осуждение за спиной, по его мнению, снижает доверие пациентов к семейным врачам.

Важным отличием является освещение в прессе Финляндии и Эстонии темы медицины. «В течение 13 лет, что я работаю в Финляндии, мне всего несколько раз попадалось на глаза нечто необоснованно негативное в адрес врачей. В журналистике там существует научный, объективный и взвешенный подход, поскольку в обществе следует поддерживать репутацию врачей», - считает Борисов.

Кроме того, по его словам, в Финляндии сами пациенты другие, но отличаются они не своими бедами и болезнями, а дисциплиной. «Если пациент выбирает время, крайне редко, что он не приходит. Здесь же это случается почти каждый день, - говорит Борисов. - У пациента должна быть ответственность - если он записывается на прием, но не является, время врача и медсестры бездарно растрачивается. В итоге тот, кто нуждался в визите, не смог попасть». Финны в этом вопросе более ответственные еще и потому, что им выписывают штраф, если они не приходят к положенному часу.

Кроме того, финские пациенты ответственнее относятся к приему лекарств. «Здесь я вижу, что пациенты принимают лекарства как хотят, или вообще этого не делают. Часто путают таблетки. Я всегда пытаюсь донести, что это хорошо для вашего здоровья, а не для моего, это надо вам, а не мне. В большинстве случаев все-таки начинают прислушиваться», - добавляет Борисов.