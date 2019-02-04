Онколог: возникновение рака зависит не столько от генетики, сколько от стиля жизни

- Сегодня отмечают международный день борьбы с раком. Какое сообщение в связи с этим Союз хотел бы донести до общества?

- Ежегодно в мире диагностируют 14 миллионов новых случаев онкологии и 8,8 миллионов смертей от рака. В Эстонии в год заболевают более 8000 человек, к сожалению, около половины из них не выживают. Международный день борьбы с раком проходит 4 февраля. В этот день Международный союз контроля рака UICC (Union for International Cancer Control) призывает людей задуматься, что мы в нашем обществе можем сделать для борьбы с этой болезнью. По всему миру в этот день проходят акции, призванные обратить внимание на рак.

Эстонский Союз рака в рамках кампании под названием «Всей (здоровой) Эстонией против рака» («TERVE Eestiga vähi vastu») зажжет сегодня свечи на площади Вабадузе. Этой акцией Союз хочет привлечь внимание к тому, что Эстония нуждается в системной и полноценной программе по борьбе с раком, которая охватывала бы предотвращение заболевания, раннюю диагностику, активное лечение, а также поддержку и восстановительное лечение пациентов.

Только наличие и успешное внедрение такой программы позволит в будущем продлить жизнь наших раковых больных, улучшить качество их жизни и значительно снизить число смертей.

- На каком уровне, по вашей оценке, находится лечение рака в Эстонии? Когда в мире появляется новое лекарство и способы лечения, достигают ли они Эстонии?

- Можно абсолютно уверенно утверждать, что в Эстонии лечение онкологии находится на хорошем международном уровне, в своей работе мы применяем признанную в Европе и мире диагностику, лечение и руководства по наблюдению после лечения. У нас диагностикой, лечением и восстановлением занимаются хорошо обученные врачи, и Эстония с Больничной кассой на протяжении многих лет финансировала лечение онкологии на полностью удовлетворительном уровне.

Конечно, страны Северной и Западной Европы вкладывают в лечение рака пропорционально больше, но, по сравнению с другими странами Центральной и Восточной Европы (в том числе, с Латвией и Литвой), мы в целом хорошо финансируемся.

За это можно страну похвалить, что нельзя радоваться тому, что Эстония – одна из немногих стран ЕС, в которой нет всеобъемлющей стратегии борьбы с раком. Без такой программы страна не может прогнозировать и объективно оценить развитие предупреждения и лечения онкологии. Нынешняя программа развития здоровья, увы, не может заполнить возникшее белое пятно, которое образовалось после окончания стратегии борьбы с раком (2007-2015).

- Какие связанные с раком мифы вы отмечаете в своей врачебной практике и в обществе в целом?