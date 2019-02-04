Онколог: возникновение рака зависит не столько от генетики, сколько от стиля жизни

Как выглядит настоящее и будущее лечения онкологии в Эстонии и мире? Об этом порталу Tervis рассказал руководитель клиники онкологии и гематологии Северо-Эстонской региональной больницы, председатель совета Союза борьбы с раком Вахур Валвере.
- Сегодня отмечают международный день борьбы с раком. Какое сообщение в связи с этим Союз хотел бы донести до общества?
- Ежегодно в мире диагностируют 14 миллионов новых случаев онкологии и 8,8 миллионов смертей от рака. В Эстонии в год заболевают более 8000 человек, к сожалению, около половины из них не выживают. Международный день борьбы с раком проходит 4 февраля. В этот день Международный союз контроля рака UICC (Union for International Cancer Control) призывает людей задуматься, что мы в нашем обществе можем сделать для борьбы с этой болезнью. По всему миру в этот день проходят акции, призванные обратить внимание на рак.
Эстонский Союз рака в рамках кампании под названием «Всей (здоровой) Эстонией против рака» («TERVE Eestiga vähi vastu») зажжет сегодня свечи на площади Вабадузе. Этой акцией Союз хочет привлечь внимание к тому, что Эстония нуждается в системной и полноценной программе по борьбе с раком, которая охватывала бы предотвращение заболевания, раннюю диагностику, активное лечение, а также поддержку и восстановительное лечение пациентов.
Только наличие и успешное внедрение такой программы позволит в будущем продлить жизнь наших раковых больных, улучшить качество их жизни и значительно снизить число смертей.
- На каком уровне, по вашей оценке, находится лечение рака в Эстонии? Когда в мире появляется новое лекарство и способы лечения, достигают ли они Эстонии?
- Можно абсолютно уверенно утверждать, что в Эстонии лечение онкологии находится на хорошем международном уровне, в своей работе мы применяем признанную в Европе и мире диагностику, лечение и руководства по наблюдению после лечения. У нас диагностикой, лечением и восстановлением занимаются хорошо обученные врачи, и Эстония с Больничной кассой на протяжении многих лет финансировала лечение онкологии на полностью удовлетворительном уровне.
Конечно, страны Северной и Западной Европы вкладывают в лечение рака пропорционально больше, но, по сравнению с другими странами Центральной и Восточной Европы (в том числе, с Латвией и Литвой), мы в целом хорошо финансируемся.
За это можно страну похвалить, что нельзя радоваться тому, что Эстония – одна из немногих стран ЕС, в которой нет всеобъемлющей стратегии борьбы с раком. Без такой программы страна не может прогнозировать и объективно оценить развитие предупреждения и лечения онкологии. Нынешняя программа развития здоровья, увы, не может заполнить возникшее белое пятно, которое образовалось после окончания стратегии борьбы с раком (2007-2015).
- Какие связанные с раком мифы вы отмечаете в своей врачебной практике и в обществе в целом?
- К сожалению, до сих пор, в начале 21 века, рак считают смертельной болезнью, хотя на самом деле сейчас уже больше половины пациентов полностью излечиваются. Успех лечения связан с ранним обнаружением болезни. Большие успехи в развитии лечения рака позволяют на годы продлить и жизнь тех пациентов, чья болезнь зашла слишком далеко. Некоторые формы рака, если далеко зашедшая болезнь долго находится под контролем и только периодически развивается, сравнивают с другими доброкачественными хроническими болезнями.
Вторая цель современной медицины – улучшить качество жизни пациента. То есть, не только добавить годы жизни, но и привнести в эти годы – жизнь. Сделать это позволяет быстрое развития нашего паллиативного или восстановительного лечения.
Зачастую люди переоценивают роль наследственности в возникновении рака. На самом деле, только в 5-10% случае риск генетический. Зная о том, что у вас есть такой риск, ведя здоровый образ жизни и проходя обследования, вы можете отодвинуть заболевание или, если рак уже есть, вовремя его обнаружить и лечить.
В остальных случаях рак возникает по другим причинам, риск увеличивается с возрастом (резко – после 50 лет). В предотвращении таких форм рака играет роль образ жизни.
Со времен СССР у людей остался страх перед сильными обезболивающими и зависимостью от них. Я подчеркну, что если рак причиняет сильную боль, то отказ от обезболивающих может причинить организму гораздо более серьезный ущерб, чем побочные эффекты от лекарства.
Я рекомендую доверять своему лечащему врачу и сотрудничать с ним, чтобы найти подходящую комбинацию лекарств. В сложным случаях в центрах лечения рака большую помощь оказывает команда, занимающаяся обезболивающим паллиативным лечением.
Зажгите свечу в День борьбы с раком
НКО Эстонский союз борьбы с раком призывает 4 февраля зажечь свечи в честь надежды для всех тех, кто пытается победить болезнь.
Свечи будут гореть в Таллинне на площади Вабадузе с 16.15 до 17.30, на Центральной площади Курессааре с 17 до 18 часов, в саду Аркадия в Вильянди с 16.30 до 17.30, в 17 часов в парке Дома культуры в Тюри и на площади Независимости в Пярну с 16.15 до 17.15.