Ученые: раковая опухоль использует бактерии в своих интересах

Американские биологи открыли: опухоли способны использовать в своих интересах бактерии, обитающие в легких, усиливая собственный рост, пишет MedDaily со ссылкой на Xinhua. Так, измененная популяция бактерий создает воспалительную среду, способствующую развитию рака.
Тайлер Джэкс, руководитель Института комплексных исследований рака имени Коха считает, что это открытие позволит разработать новую противораковую терапию. Итак, было установлено: у мышей с раком легких, выращенных в стерильной среде, опухоли были меньшего размера, чем у мышей, выращенных в обычных условиях.
При этом введение антибиотиков (через две или семь недель после начала роста опухолей) или блокирование иммунных клеток, спровоцированных действием бактерий в легких, значительно сокращало размеры опухолей (примерно на 50%). По словам экспертов, при раке наблюдается повышенная активность бактерий. Возможно, опухоли блокируют дыхательные пути, не давая организму вычистить бактерии из легких естественным путем.
Одновременно с этим рост популяции бактерий приводил к размножению иммунных клеток - гамма-дельта-Т-лимфоцитов. Клетки начинали выделять воспалительные молекулы, цитокины. И эти воспалительные молекулы создавали среду, идеальную для роста опухолей.