Ученые: раковая опухоль использует бактерии в своих интересах

Тайлер Джэкс, руководитель Института комплексных исследований рака имени Коха считает, что это открытие позволит разработать новую противораковую терапию. Итак, было установлено: у мышей с раком легких, выращенных в стерильной среде, опухоли были меньшего размера, чем у мышей, выращенных в обычных условиях.

При этом введение антибиотиков (через две или семь недель после начала роста опухолей) или блокирование иммунных клеток, спровоцированных действием бактерий в легких, значительно сокращало размеры опухолей (примерно на 50%). По словам экспертов, при раке наблюдается повышенная активность бактерий. Возможно, опухоли блокируют дыхательные пути, не давая организму вычистить бактерии из легких естественным путем.