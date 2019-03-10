Эти симптомы могут указывать на онкологию

Медики рекомендуют контролировать все происходящие с организмом изменения и обращаться за осмотром при наличии ряда симптомов. По их словам, у каждого вида рака есть свои особенности, но существуют симптомы, которые могут проявляться, независимо от типа опухоли.

Изжога. Мириться с изжогой, считая ее делом житейским, опасно – частая изжога может указывать на рак желудка или пищевода, а также верхних дыхательных путей. По данным организации Public Health England (PHE), записаться на прием к врачу нужно обязательно, если изжога или трудности при глотании пищи держатся в в течение трех и более недель.

Вздутие. Ощущение вздутия на протяжении длительного времени также может быть симптомом раковых заболеваний, например, органов ЖКТ, а также мочеполовой системы. Если при вздутии ощущаются сильная усталость, боли в спине, - следует обратиться к специалисту.

Кровотечения. Будь то следы крови в мокроте, отходящей при кашле, или кровь в кале, моче, - все это симптомы, которые требуют безотлагательного обращения за обследованием. Любое необъяснимое длительное кровотечение может указывать на рак.

Похудение. По данным Американского общества рака, необъяснимая потеря веса более чем на пять килограммов часто является симптомом, указывающим именно на онкологическое заболевание. В частности, такое похудение может быть одним из сигналов организма о развивающемся раке пищевода, поджелудочной железы, желудка или легкого.

Изменения кожи. Долго не проходящие после удара синяк или шишка, изменения в цвете и размере родинок, необъяснимый кожный зуд и высыпания, - любые кожные проявления, которые держатся в течение длительного времени, могут оказаться симптомом скрытого онкологического процесса.