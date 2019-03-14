«Это крайне опасно»: медики встревожены ситуацией в таллиннских школах

По словам Кяди Лепп — руководителя Фонда Tallinna Koolitervishoid, который является работодателем для таллиннских медсестер, — для школьных работников здравоохранения проблемой номер один сейчас является корь.

«Предупреждения на международном уровне уже прозвучали, ситуация вызывает беспокойство, но при этом около одной десятой детей не вакцинированы. Это в два раза выше разрешенной нормы», - подчеркивает она. «Более 300 невакцинированных учеников могут на первый взгляд показаться вполне терпимой цифрой, но это показатели только по Таллинну, и это не абсолютная цифра, но только ежегодный уровень тех детей, которые не были вакцинированы».

Одной из многочисленных задач медсестер и является вакцинация учащихся и сбор информации в этой сфере. «Грустно признать, но и в той школе, где я работаю, картина не сильно отличается от средней. В этом учебном году из-за запрета родителей прививку от кори-свинки-краснухи не получил 31 ученик из 384 — т.е. 8,1%», - сказала школьная медсестра частной школы Audentes Зинаида Кендра.

Хотя необходимость вакцинации в последнее время является частым предметом обсуждений, практика школьных медсестер показывает, что это знание еще не достигло необходимого числа родителей.

Приводим обращение школьных медсестер:

"Уважаемые родители!

Мы благодарны всем тем, кто понимает важность вакцинации для предотвращения тяжелых заболеваний и значимость этого для здоровья ваших детей. Увы, но уже годы таких родителей недостаточно, чтобы обеспечить в школах международно принятый уровень вакцинации — т. е. когда от кори-свинки-краснухи защищены хотя бы 95% детей.

Всемирная организация здравоохранения еще два года назад предупредила Эстонию, когда этот показатель упал до 91,5%. Сегодняшняя текущая статистика показывает, что невакцинированными остается уже около 10% наших детей, которые посещают школы. Это в два раза превышает допустимую норму.

С 13 лет у детей наступает время для повторной прививки от кори — свинки — краснухи. В минувшем году мы вакцинировали в таллиннских школах 3435 учащихся, в то же время отказ был у 315 учеников. Среди них есть и те дети, чьи родители напрямую не запрещают, но просто не решают этот вопрос. Это слишком много. Это представляет опасность для одноклассников, которые не могут быть вакцинированы по медицинским показателям, для еще непривитых новорожденных, а также для взрослых, которые остались без вакцины из-за незнания.

ООН предупредила в конце прошлого года о том, что случаи заражения корью выросли на 30%. В этом месяце ООН повторила свое предупреждение и сообщила, что мир стоит перед угрозой глобальной вспышки кори, которая может иметь разрушительные последствия и в Европе. В то же время среди родителей в Эстонии распространяется мнение, что корь — это легкое инфекционное заболевание, защита от которого не столь важна.

Корь никуда не пропала, и мы напоминаем родителям, что корь является вирусным заболеванием с высокой долей заражения, которое вызывает воспаление горла и глаз и характеризуется сыпью. Частыми осложнениями являются пневмония, отит и энцефалит. Вирус распространяется воздушно-капельным путем, когда заболевший кашляет или чихает. Инкубационный период кори — 7-18 дней (в среднем 10 дней). Близких, которые не переболели корью и не были вакцинированы, желательно отделить от больного и по возможности быстрее вакцинировать.

В предотвращении заражения корью самым важным является своевременная вакцинация детей. Прививки детям делаются в возрасте одного года у семейного врача, повторная вакцинация проводится в 13 лет в школе.

Никогда не поздно начать или продолжить вакцинацию. Организм каждого ребенка защищает иммунная система, но самостоятельно только до определенной границы. В наших силах эту систему — с учетом ее особенностей — сделать еще сильнее. Вакцина, полученная в детском возрасте, помогает телу в дальнейшем бороться с возбудителями болезни и позволяет защищать себя самостоятельно.

Не оставляйте своих детей без защиты, которая находится лишь на расстоянии простого согласия!

С беспокойством и уважением,

таллиннские школьные медсестры