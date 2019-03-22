Количество новых случаев ВИЧ сократилось во всех трех странах Балтии

Как сообщила руководитель Балтийской ассоциации ВИЧ Инга Упмаце, данные организации показывают, что количество новых случаев в прошлом году сократилось во всех трех странах Балтии. В Латвии показатель по-прежнему самый высокий - 16,9 новых случаев ВИЧ на 100 000 населения, в Эстонии - 14,4 случаев, в Литве - 5,7 новых случаев. В Литве в прошлом году зарегистрировано 160 новых случаев инфицирования ВИЧ, в Эстонии - 190.

Упмаце отметила, что в 2017 году Латвия занимала первое место в Европе по соотношению новых случаев ВИЧ к численности населения. По ее словам, последняя статистика не дает оснований для надежд, что в прошлом году Латвия лишилась первого места по этому показателю.