Названа главная причина преждевременной смерти

Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год, пишет lenta.ru. При этом они скорректировали по возрасту коэффициент смертности от сердечной недостаточности среди людей 35-84 лет.

Оказалось, что с 2012 года все больше людей погибает от проблем с сердцем, несмотря на значительные успехи в лечении дисфункции сердечной мышцы. По оценкам, шесть миллионов человек страдает от этого состояния, а прогноз для больных в целом неблагоприятен.