Вакцинироваться от гриппа в этому году смогут 200 000 человек

В сезон заболеваемости гриппом 2019/2020 года в продажу в Эстонии поступит в общей сложности 200 000 вакцин от опасного вируса, пишет Rus.ERR.
Официальным началом сезона гриппа обычно считается конец сентября - начало октября, а пик заболеваемости в Эстонии приходится на январь-февраль.
Вакцинация рекомендуется для всех категорий населения, особенно для входящих в группы риска, т.е. детей в возрасте от 6 месяцев, людей старше 65 лет, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями или контактирующими по работе с большим количеством людей, а также больных вирусом ВИЧ.
В прошлый сезон вакцину от гриппа получили около 92 000 человек или 7% населения страны. Из них более 9000 человек прошли вакцинацию в аптеках.