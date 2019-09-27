Вакцинироваться от гриппа в этому году смогут 200 000 человек

Вакцинация рекомендуется для всех категорий населения, особенно для входящих в группы риска, т.е. детей в возрасте от 6 месяцев, людей старше 65 лет, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями или контактирующими по работе с большим количеством людей, а также больных вирусом ВИЧ.