Пт, 27.09.2019
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Вакцинироваться от гриппа в этому году смогут 200 000 человек

Вакцина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kirill Ryzhov / PantherMedia / Kirill Ryzhov

В сезон заболеваемости гриппом 2019/2020 года в продажу в Эстонии поступит в общей сложности 200 000 вакцин от опасного вируса, пишет Rus.ERR.

Официальным началом сезона гриппа обычно считается конец сентября - начало октября, а пик заболеваемости в Эстонии приходится на январь-февраль.

Вакцинация рекомендуется для всех категорий населения, особенно для входящих в группы риска, т.е. детей в возрасте от 6 месяцев, людей старше 65 лет, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями или контактирующими по работе с большим количеством людей, а также больных вирусом ВИЧ.

В прошлый сезон вакцину от гриппа получили около 92 000 человек или 7% населения страны. Из них более 9000 человек прошли вакцинацию в аптеках.

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