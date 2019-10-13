У людей, страдающих от кожного зуда, рак диагностируется в несколько раз чаще, - это показало совместное исследование ученых из США и Германии. Отчет о нем был опубликован в журнале Американской академии дерматологии.
Сильный зуд может указывать на рак, что констатировала международная исследовательская группа во главе с Валери Ларсон из Медицинской школы Джона Хопкинса в Балтиморе и Соней Стендер из Университетской клиники Мюнстера, пишет MedikForum.
Учеными были проанализированы данные почти 17 000 взрослых пациентов, которые проходили лечение кожного зуда в больнице Джона Хопкинса в период между 2013 и 2017 годами. Их данные были сопоставлены с данными примерно пяти миллионов пациентов, которые не испытывали зуда.
Пациентам с зудом рак диагностировали в шесть раз чаще.
Исследователи обнаружили, что существует связь между кожным зудом и вызываемой им сыпью на коже с двумя формами лейкемии, опухолями костей, бронхиальными карциномами и множественной миеломой. Согласно их гипотезе, у такого зуда и сыпи и опухолей может быть общий пусковой механизм, усиливающий воспаление и вызывающий ответные реакции на него.
В то же время исследователи пока не могут точно сказать, что возникает первым: опухоль или зуд. Но обнаруженную связь между ними они оценивают как очень важную находку. По их словам, зуд неясной природы должен быть для врачей знаком того, что пациента необходимо обследовать на возможный рак.