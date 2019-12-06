Присяжный адвокат объясняет, на какие услуги в домах призрения у людей есть право

Основанием возникновения обязательств дома призрения является не только договор, заключенный между учреждением и пациентом или его представителем. У руководства и работников домов призрения есть свойственная всем людям общая или общечеловеческая обязанность заботиться, основой которой, прежде всего, являются нормы морали и правила хорошего тона. Кроме того, на работников домов призрения распространяется специфическая обязанность опеки, определенная нормами законов, связанных с лицами, работающими в конкретной сфере деятельности. Это касается и руководства.

Услугу ухода в учреждении нужно документировать

Услугу ухода работникам нужно документировать таким образом, который позволяет определить как и каким образом за пациентом ухаживали. В числе прочего, нужно документировать, когда пациент пришел в дом призрения, какие лекарства ему давали и когда и какие происшествия с пациентом происходили, а также каким образом еще за пациентом ухаживали. Прежде всего, это поможет для оказания услуги более высокого качества.

Так жизнь подопечного будет ясна и для следующей смены дома призрения, медицинских работников и для родственников. Безусловно, это позволит и обеим сторонам договора быстро и проще решать возникающие вопросы, а также предотвратить бесполезные споры.

Отвечающий требованиям план ухода

В числе прочего, услуги домов призрения определяет Закон о социальной опеке. Согласно части второй 20 статьи закона, оказывающий услугу обеспечивает ее получателя материалами по уходу, а также иными услугами, которые обозначены в плане ухода. Согласно части второй 21 статьи того же закона оказывающий услугу в сотрудничестве с получающим или финансирующим услугу составляет план ухода.

При составлении плана ухода наряду с потребностью в уходе оценивается и необходимость оказания медицинских услуг. План ухода должен содержать цели оказания услуги по уходу, что делается и как часто для их достижения, а также оценки оказывающего услугу о реализации этой деятельности. Оказывающий услугу по уходу должен обеспечить наличие персонала, чья квалификация и нагрузка позволяют выполнять свою работу таким образом, который указан в плане по уходу.

Составление такого плана, а также переговоры с подопечным или его представителем позволяет всем сторонам быть уверенными, что сотрудничество может быть конструктивным, а также отвечающим ожиданиям и потребностям. И снова, это может быть помощью при решении текущих вопросом и для предотвращения споров.

Услуга по уходу должна быть качественной

Для домов призрения действительно оправданное ожидание и требование оказывать подопечным достаточную помощь. При оценке достаточности помощи работникам в числе прочего нужно учитывать, что их клиентура имеет здоровье хуже среднего, уязвима и в определенных случаях не в состоянии защитить себя от возможных опасностей.

Обязанность по уходу содержащего дом, как правило, из-за особенности клиентуры намного более масштабна, чем обычная общечеловеческая обязанность по уходу. Это явно означает и то, что персонал дома признания должен быть укомплектован исходя из потребностей подопечных.

Четко организованная услуга по уходу

При оказании услуги по уходу распределение работы в доме призрения должно быть четко организовано. Кроме того, должно быть понятно, кто и что делает, кто что и/или кого проверяет и за кого отвечает. И это требование работает в интересах предоставления более качественной услуги.

Оповещение родственников

При значительном ухудшении состояния здоровья пациента работники дома призрения должны оповестить родственников и, при необходимости, направить пациента на больничное лечение. И снова, о кажущемся элементарным требовании и обоснованном ожидании стороны могли бы отдельно поговорить при составлении договора, и договориться об этом в необходимых деталях.