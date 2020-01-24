В Финляндии два человека могут быть заражены смертельным вирусом

Туристы, приехавшие в Ивало из города Ухань, ночью обратились в местную поликлинику из-за симптомов гриппа. Eсть подозрение, что у них может быть коронавирус.

По словам врача по инфекционным заболеваниям Центральной больницы Лапландии Маркку Броаса, у пациентов взяты пробы, они отправлены на анализ в Хельсинки. Броас говорит, что состояние пациентов нормальное для больных гриппом.

Китайцы приехали в Лапландию несколько дней назад из Норвегии.

Жертвами вирусной пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом, стали, по последним данным, 26 человек.

Всемирная организация здравоохранения ВОЗ пока не объявила коронавирус международной угрозой для здоровья людей.

Первой новость распространила шведоязычная редакция Svenska Yle.