Вспышка нового смертельного вируса в Китае: Департамент здоровья обратился к жителям Эстонии

«Понятно, что сегодняшний мир, располагающий к путешествиям, помогает вирусам быстрее перемещаться из одной страны в другую. Таким образом ожидается, что коронавирус прибудет в Европу», - сказал руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай.

По его словам, в ближайшем будущем в некоторых странах могут быть обнаружены единичные случаи заболевания вирусом 2019-нCOV. Тем не менее системы эпиднадзора за инфекционными заболеваниями в европейских странах хорошо развиты, и вероятность дальнейшего широкого распространения этого заболевания в Европе низка.

«Прибытие вируса во Францию не меняет наших рекомендаций для путешествий по Европе. Чтобы избежать заражения и остановить распространение вируса, необходимо соблюдать обычные правила гигиены и прежде всего тщательно мыть руки. Чтобы избежать заболеваний легочных путей следует избегать контакта с зараженными», - пояснил Кадай.

Путешествуя по Китаю стоит воздержаться от посещения рынков, где продаются живые птицы и животные, а также контактов с животными, птицами и их выделениями. В течение 14 дней после возвращения из зоны риска нужно следить за состоянием здоровья и обратиться к врачу, если у вас жар, кашель или затрудненное дыхание, а также сообщить о вашей поездке в Ухань или его окрестности.

На сегодняшний день лабораторно подтверждено в общей сложности 1350 случаев заболевания. В Китае 41 человек скончался от этой болезни.

Единичные случая заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в Японии, Гонконге, Макао, Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Малайзии, Франции, США и Австралии. В большинстве случаев пациент ранее находился в Китае. Передача вируса от человека к человеку подтверждена, и европейским странам рекомендуется принять все необходимые профилактические меры для предотвращения распространения заболевания.

Вспышка вируса произошла в городе Ухань на рынке, где продаются живые животные и морепродукты. У пациентов развились лихорадка, одышка и пневмония.