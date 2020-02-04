ВОЗ опасается резкого роста числа раковых заболеваний

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об угрозе резкого роста числа раковых заболеваний, пишет DW.com. В случае сохранения нынешнего тренда, в ближайшие два десятилетия количество раковых больных увеличится на 60 процентов, сообщила ВОЗ во вторник, 4 февраля, по случаю Всемирного дня борьбы против рака. В 2018 году от раковых заболеваний по всему миру умерли 9,6 млн человек.

Значительное увеличение заболеваемости раком ожидается, в первую очередь, в бедных странах, поскольку они направляют свои ограниченные ресурсы в основном на борьбу с инфекционными заболеваниями, такими как малярия, и на здравоохранение детей и матерей, поэтому средств на борьбу против рака у них остается мало", - констатировал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гербрейесус. В Африке и южной Азии менее 15 процентов стран располагают необходимой инфраструктурой для лечения раковых пациентов.

В Европе усилят борьбу с раком

Еврокомиссия объявила 4 февраля о намерении усилить борьбу против рака. "Мы знаем, что четыре из десяти случаев рака можно избежать. Мы намерены выполнить обещание о разработке стратегии, гарантирующей более эффективные методы предотвращения раковых заболеваний. Мы позаботимся о том, чтобы пациенты, получали как можно больше поддержки на всем протяжении - от диагноза до лечения и реабилитации. Это касается и качества жизни тех, кто вылечился от рака", - заявила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес в интервью газете Die Welt.