Сезон гриппа в этом году был самым легким за 15 лет

Доля заболеваний, вызванных гриппом, составила 37% от общего числа заболеваний, при этом в лаборатории подтвердили 76 вирусов гриппа, из них 55 были вирусом гриппа А и 21 - вирусом гриппа В.

«На основании имеющихся данных мы можем сказать, что этот сезон гриппа был исключительным и одним из самых легких за последние 15 лет», - сказала главный специалист центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова, отметив, что одной из причин может быть то, что период интенсивного роста заболеваемости гриппом совпал с рождественскими праздниками и школьными каникулами.

Второй причиной является доминирующий штамм вируса гриппа A — A(H1N1)pdm09, который циркулирует с 2009 года: «Поэтому среди населения должен был сохраниться определенный иммунитет к этому штамму».