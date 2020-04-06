Танель Кийк: начнем тестирование по случайной выборке при первой возможности

Государство планирует при первой возможности начать широкое тестирование населения на коронавирус по случайной выборке, чтобы получить точное представление о масштабе распространения инфекции, сообщил министр социальных дел Танель Кийк по итогам заседания правительственной кризисной комиссии с участием врачей и ученых.
«Идея в том, чтобы начать в ближайшее время тестирование по случайной выборке среди людей как с симптомами [заболевания], так и без симптомов, чтобы получить более точное представление, сколько в Эстонии переносчиков вируса. Как они распределяются по уездам, сколько есть носителей с симптомами и, в свою очередь, видеть динамику, как она меняется по неделям - тенденция к росту, стабильная тенденция, тенденция к спаду», - цитирует министра Rus.ERR.
Он уточнил, что на первом этапе для этого планируется делать экспресс-тесты (PRC), которые используются уже сейчас. Известно, что тестирование по случайной выборке будет проводиться добровольно, причем в выборку будут попадать люди как с симптомами, так и без них.