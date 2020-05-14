Заболеваемость гриппом упала до уровня межсезонья

С 5 по 10 мая к врачам обратились 1153 пациента, 22,8 процента которых - дети. Заболеваемость вирусными инфекциями верхних дыхательных путей снизилась на 31 процент по сравнению с предыдущей неделей, гриппом - на 25 процентов.

По словам главного специалиста Центра по борьбе с гриппом Департамента здоровья Ольги Садиковой, данные указывают, что заболеваемость вирусными инфекциями верхних дыхательных путей и гриппом снизилась до уровня фоновых, то есть до обычных межсезонных показателей.

На основании данных, зарегистрированных в ходе целевого исследования гриппа и гриппоподобных инфекций, заболеваемость гриппом можно оценить как низкую. Лабораторно не было подтверждено ни одного случая гриппа.

По данным Центра информационных систем здравоохранения и социального обеспечения, на прошлой неделе был госпитализирован один человек. С начала сезона в связи с гриппом был госпитализирован 581 пациент.

По данным шести больниц, в течение нынешнего сезона в отделение интенсивной терапии поступил 21 человек, от гриппа умерли 12 больных в возрасте от девяти месяцев до 85 лет. Все скончавшиеся относились к группам риска.

По словам Садиковой начавшийся в октябре 2019 года сезон гриппа был одним из самых мягких за последние 15 лет, в качестве возможных причин Садикова назвала усиление вакцинации, улучшение гигиены рук и социальное дистанцирование.