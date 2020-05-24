Опрос ⟩ От симптомов аллергии страдает около 65% жителей стран Балтии

Ярче всего симптомы аллергии проявляются весной. 61% опрошенных заявили, что весной у них течет нос, а у 54% респондентов приход весны вызывает усиленное чихание. 17% респондентов сталкиваются с аллергическим кашлем, 9% - с нехваткой воздуха, а 7% - с тяжестью в груди.

Самый простой способ защитить себя от симптомов аллергии - избегать специфического аллергена. Этот метод используют более 30% жителей стран Балтии.

Однако большинство жителей Латвии, Литвы и Эстонии борются с симптомами аллергии, используя специальные лекарства, доступные в аптеках. Согласно результатам опроса, таблетки от аллергии, спреи для носа и глазные капли чаще всего используют жители Эстонии. При этом только 5% жителей стран Балтии для борьбы с аллергией используют относительно новый метод - иммунотерапию, при которой организм пациента приучается не реагировать на аллерген. По словам аллерголога Инеты Грисле, такая терапия подходит не всем.

По ее словам, эффективным способом защитить себя в случае аллергии на пыльцу является ношение солнцезащитных очков и шляпы для защиты глаз и лица. Также врач не рекомендует людям с сильной аллергией на пыльцу находиться на улице в особенно солнечные и ветреные дни, потому что такая погода способствует наличию большего количества пыльцы в воздухе.

Согласно данным опроса, только 10% жителей стран Балтии весной для защиты от симптомов аллергии носят солнцезащитные очки или шляпу, а около 20% жителей стран Балтии вообще не борются с симптомами аллергии.