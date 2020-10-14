За неделю в аптеках Эстонии от гриппа вакцинировались почти 3000 человек.

По словам исполнительного директора Эстонского союза провизоров провизора Ли Рутслане, люди очень заинтересованы в вакцинации, и во многих таллиннских аптеках на большую часть времени вакцинирования посещения бронируются заранее.

«Вакцинация в аптеках пользуется популярностью каждый год. Люди ценят удобство аптечной вакцинации, потому что у расположенных в доступных местах аптеках продолжительные часы работы. В этом году повышенный интерес людей, безусловно, связан с распространением вируса COVID-19», - сказала Роотслане.

По данным Лекарственного департамента, в Эстонию доставлено 153 000 доз вакцины от гриппа, что является плановым объемом на весь сезон. По данным департамента здоровья, в прошлом году в Эстонии были вакцинированы 132 000 человек. Важно знать, что количество доз вакцины планируется ранней весной, и чтобы получить желаемое количество вакцины, прогнозы должны быть представлены вовремя.

Вакцина против гриппа отпускается по рецепту и может использоваться только по предписанию врача. Человек не может сам сделать себе прививку. В Эстонии можно сделать прививку в кабинете семейного врача, в пунктах вакцинации, и третий год подряд - также и в аптеке. Вакцинацию в аптеках проводят медработники, аптека предлагает только свои помещения.

В Эстонии уровень вакцинации против гриппа значительно ниже, чем он мог бы быть основан на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, по которым вакцинированы должны быть 75 процентов группы риска. Поэтому крайне важно сделать вакцинацию более доступной для населения и провести широкую информационную кампанию среди населения. Третий год подряд аптеки предоставляют исчерпывающую информацию о вакцинации за свой счет, что значительно увеличило долю вакцинированных.

В 2018 году около 10 процентов всех вакцинированных от гриппа были вакцинированы в аптеках, за месяц в аптеках было провакцинировано около 10 тысяч человек. В 2019 году в Эстонии от гриппа были вакцинированы 134 109 человек, из которых 14 000 - в аптеках (10,4 процента всех вакцинированных за месяц). Треть вакцинированных в аптеках составили пожилые люди, являющиеся значительной частью группы риска.

Вакцинацию можно сделать в аптеках до 15 ноября или до тех пор, пока вакцина будет доступна в 30 аптеках восьми городов - в Таллинне, Пярну, Тарту, Раквере, Йыхви, Куресааре, Выру и Нарве.