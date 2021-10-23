Грипп добрался до Эстонии

Если в предыдущие два года волны гриппа практически не было, то в этом году этого ожидать нельзя, поскольку движение между странами Европы возобновилось и ограничения сняты.

"Грипп в Европе присутствует, и сегодня первый случай гриппа был зарегистрирован в Таллинне", - сказала ERR исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Хотя с вирусом гриппа в больницу поступает меньше людей, чем с коронавирусом, во время большой волны гриппа в стационарном лечении могут нуждаться почти 200 пациентов в неделю.