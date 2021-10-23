Сб, 23.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Грипп добрался до Эстонии

Gripp jõudis Eestisse. ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В субботу Департаментом здоровья был зарегистрирован первый в этом году случай гриппа, пишет Tervis.

Если в предыдущие два года волны гриппа практически не было, то в этом году этого ожидать нельзя, поскольку движение между странами Европы возобновилось и ограничения сняты.

"Грипп в Европе присутствует, и сегодня первый случай гриппа был зарегистрирован в Таллинне", - сказала ERR исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Хотя с вирусом гриппа в больницу поступает меньше людей, чем с коронавирусом, во время большой волны гриппа в стационарном лечении могут нуждаться почти 200 пациентов в неделю.

"Если коронавирус и грипп начнут между собой конкурировать в больницах, мы неизбежно должны будем это учитывать", - отметила Хярма.

Viimased uudised

НАВЕРХ
Back