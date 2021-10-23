Грипп добрался до Эстонии
В субботу Департаментом здоровья был зарегистрирован первый в этом году случай гриппа, пишет Tervis.
В субботу Департаментом здоровья был зарегистрирован первый в этом году случай гриппа, пишет Tervis.
Если в предыдущие два года волны гриппа практически не было, то в этом году этого ожидать нельзя, поскольку движение между странами Европы возобновилось и ограничения сняты.
"Грипп в Европе присутствует, и сегодня первый случай гриппа был зарегистрирован в Таллинне", - сказала ERR исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.
Хотя с вирусом гриппа в больницу поступает меньше людей, чем с коронавирусом, во время большой волны гриппа в стационарном лечении могут нуждаться почти 200 пациентов в неделю.
"Если коронавирус и грипп начнут между собой конкурировать в больницах, мы неизбежно должны будем это учитывать", - отметила Хярма.