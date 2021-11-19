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  • Здоровье
  • Эстония собирается купить в следующем году лекарства от коронавируса на 16 млн евро

Эстония собирается купить в следующем году лекарства от коронавируса на 16 млн евро

Таблетки. Иллюстративное фото. ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Правительство рассматривает возможность четырехкратного увеличения расходов на закупку лекарств от COVID-19 в следующем году.

Если в текущем году на препараты, используемые в больницах и для лечения людей из группы риска на дому, потратят 4,25 млн евро, то в следующем году расходы планируется увеличить до 15,83 млн евро, сообщает Rus.ERR.

Соответствующий прогноз Больничной кассы был представлен правительству в четверг министром здоровья и труда Танелем Кийком, а фактическая потребность в препаратах и прогнозируемые расходы на следующий год будут уточнены правительством в декабре.

До настоящего время в Эстонии для лечения больных с COVID-19 использовался препарат ремдесивир. Еврокомиссия сейчас готовит единый тендер на закупку двух новых препаратов от COVID-19 - молнупиравира и паксловида, и Эстония собирается принять участие в этом тендере.

Кийк подчеркнул, что фактические затраты на лекарства будут зависеть от дальнейшего развития ситуации с пандемией, а также министр добавил, речь идет о препаратах, которые не гарантируют выздоровление, а лишь снижают риски тяжелой формы болезни и смерти.

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