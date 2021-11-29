Заболеваемость коронавирусом в Эстонии снижается четвертую неделю подряд

С 22 по 28 ноября в Эстонии были выявлены 4169 новых случаев заражения. Это примерно на одну пятую меньше, чем неделей ранее, когда заболел 5181 человек, пишет Rus.ERR.

Показатель снижается четвертую неделю подряд с рекордно высокого уровня, достигнутого в последнюю неделю октября, когда заразились почти 12 000 человек.