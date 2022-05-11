Мы все устали от войны

Наверняка вы, как и я, не раз становились свидетелями ситуации, когда какая-нибудь мама, уставшая от капризов своего ребенка, срывается на крик. Она переполнена раздражением, она больше не может терпеть истерику своего ненаглядного чада. Она понимает, что это неправильно, непедагогично – кричать на ребенка. Просто она очень устала. Виноват ли ребенок, что это – так? Хочет ли он намеренно сделать маме плохо? Скорее всего он просто устал или голоден, хочет поддержки.

Любой из нас, когда накапливается усталость и невозможность повлиять на ситуацию, через какое-то время начинает чувствовать раздражение, гнев и желание прервать контакт с «источником раздражения». Если взглянуть на ситуацию с войной в Украине, мы с вами попадаем в похожую ситуацию. Это «плач ребенка», который невозможно игнорировать. Два месяца мы являемся свидетелями жутких событий, от которых страшно и бессильно. Многие надеялись, что война закончится быстро, что нужно просто потерпеть, приложить усилия. Мы надеялись на спринт, но столкнулись с марафоном.

Вспомните, сколько эмоций, энергии поднялось, когда стало известно про вторжение в Украину? Сравните с тем, что вы сейчас чувствуете, когда читаете социальные сети или новости, где говорят про войну? Я знаю многих, кто ощущает или сочувствие, или раздражение, или тревогу. Но все чаще я слышу именно про усталость.

Постоянно испытывать большое количество негативных чувств – утомительно для любой психики. А наша психика – умная, и чтобы себя защитить, адаптируется к существованию в режиме «военного времени». С одной стороны, это отличная новость для нашего здоровья. Но проблема в том, что ребенок «не перестал плакать». Война по-прежнему идет, люди продолжают гибнуть, новая волна вынужденных военных беженцев спасает свои жизни и устремляется в Евросоюз, потребности в гуманитарной и военной помощи продолжают расти.

И любой спортсмен знает, что подход, который приведет к успеху во время спринта, не подходит для марафона. С механизмами психики ровно та же история, и нам обязательно нужно адаптироваться к тому, что проблемы, связанные с войной, не решаются быстро и будут требовать внимания еще продолжительное время. Нам нужно помочь психике справляться со стрессом.