На прошлой неделе в Эстонии были лабораторно подтверждены 146 случаев заболевания вирусом гриппа, что на 35% меньше, чем неделей ранее.
За минувшую неделю в Эстонии выявили 146 случаев заболевания гриппом
За минувшую неделю в Эстонии выявили 146 случаев заболевания гриппом
Всего с начала сезона в Эстонии выявили 11 697 случаев заболевания вирусом гриппа, сообщает Департамент здоровья.
Как ранее сообщалось, от осложнений, вызванных гриппом, в этом сезоне скончались три человека. Все были старше 70 лет с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.