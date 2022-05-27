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За минувшую неделю в Эстонии выявили 146 случаев заболевания гриппом

rus.postimees.ee
За минувшую неделю в Эстонии выявили 146 случаев заболевания гриппом
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Градусник. Иллюстративный снимок.
Градусник. Иллюстративный снимок. Фото: Elmo Riig / Sakala

На прошлой неделе в Эстонии были лабораторно подтверждены 146 случаев заболевания вирусом гриппа, что на 35% меньше, чем неделей ранее.

Всего с начала сезона в Эстонии выявили 11 697 случаев заболевания вирусом гриппа, сообщает Департамент здоровья.

Как ранее сообщалось, от осложнений, вызванных гриппом, в этом сезоне скончались три человека. Все были старше 70 лет с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

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