Ежегодно рак шейки матки уносит в Эстонии множество жизней, показатели заболеваемости у нас одни из самых высоких по ЕС. Касса здоровья приглашает в этом году около 70 000 женщин на скрининговое исследование для выявления этого типа рака, но многие просто не приходят. В передаче «На кухне» сегодня Ирина Михайлова, у которой выявили это заболевание, когда ей было 44 года, и врач-гинеколог Денис Ваулин. Начало в 15:00. Ведущий передачи – Сергей Метлев.
Рак шейки матки чуть не унес жизнь Ирины. Сегодня «На кухне» бывший пациент и врач
Передача Rus.Postimees
Рак шейки матки чуть не унес жизнь Ирины. Сегодня «На кухне» бывший пациент и врач
Ирина работает в Ида-Таллиннской центральной больнице медсестрой и никогда не скрывала своей болезни. Она одна из немногих, кто готов рассказать об этом недуге исходя из личного опыта публично.
В 2016 году выяснилось, что у нее третья стадия рака шейки матки. Ирину ждали тяжкие испытания: сложное лечение, борьба со страхами и отчаянием. Теперь она здорова и готова рассказать, через что ей пришлось пройти, потому что хочет помочь другим женщинам.
По данным Кассы здоровья, в Эстонии диагноз рака шейки матки получает ежегодно около 150 женщин. В 2023 году на скрининговое исследование приглашаются женщины, родившиеся в 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 и 1993 годах.
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