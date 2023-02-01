Рак шейки матки чуть не унес жизнь Ирины. Сегодня «На кухне» бывший пациент и врач

Ежегодно рак шейки матки уносит в Эстонии множество жизней, показатели заболеваемости у нас одни из самых высоких по ЕС. Касса здоровья приглашает в этом году около 70 000 женщин на скрининговое исследование для выявления этого типа рака, но многие просто не приходят. В передаче «На кухне» сегодня Ирина Михайлова, у которой выявили это заболевание, когда ей было 44 года, и врач-гинеколог Денис Ваулин. Начало в 15:00. Ведущий передачи – Сергей Метлев.