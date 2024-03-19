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Здоровье

Мифы и реалии вирусных заболеваний: врач объясняет, помогают ли носки с чесноком, медом и водкой

rus.postimees.ee
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Имбирь. Иллюстративное фото
Имбирь. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В каждой семье есть свои методы облегчения симптомов болезни. Доктор Кадри Лаук, врач-консультант консультационного телефона семейных врачей 1220, развеивает самые распространенные мифы о вирусных инфекциях и дает советы, как правильно вести себя при данных заболеваниях.

По словам доктора Лаук, чаще всего на консультационный телефон семейных врачей 1220 звонят по поводу сезонных вирусных заболеваний.

«Мы часто слышим, что температура, насморк или кашель связаны с простудой. Однако в действительности мы имеем дело с вирусным заболеванием, которое зачастую проявляется после инкубационного периода, то есть на самом деле само заражение происходит раньше. Простуда в инкубационном периоде просто способствует проявлению симптомов заболевания», - пояснила врач и добавила, что часто люди верят, что простуда не заразна, однако на самом деле вирусные заболевания могут передаваться как воздушно-капельным, так и контактным путем.

По словам врача-консультанта, на основании статистики звонков на инфотелефон 1220 можно сказать, что осведомленность людей о первоначальных действиях при заболевании вирусными инфекциями достаточно хорошая.

«Лечение начинают методами, известными в народной медицине. Но здесь необходимо учитывать, что если вирус уже попал в организм, эти методы, к сожалению, полностью заболевание не предотвращают, а лишь немного помогают облегчить начальные симптомы. Хотя имбирь, чеснок и мед могут помочь поддержать иммунную систему и снизить риск заражения вирусами, к сожалению, сами по себе они не могут предотвратить все заболевания», - подтвердила доктор Лаук.

По ее словам, обычно при вирусных заболеваниях помогают лекарства, которые доступны в аптеках: «На этом этапе я хотела бы подчеркнуть, что лечение симптомов следует начинать сразу, как только самочувствие ухудшится, а не ждать несколько дней, чтобы самочувствие улучшилось само. Если вы не уверены, что лучше всего купить в аптеке, вы всегда можете позвонить на работающий круглосуточно инфотелефон семейных врачей 1220 и спросить совета по поводу первичных методах лечения».

В случае применения комбинированных препаратов следует обратиться за консультацией

Опыт доктора Лаук показал, что при повышении температуры большинство людей знают, когда ее нужно сбивать и какие лекарства для этого использовать, но иногда возникают проблемы с использованием комбинированных препаратов (например, «Колдрекс» и «Терафлю»), которые предназначены для снижения температуры, а также для облегчения других появляющихся симптомов, таких как насморк и кашель.

«В продаже много разных модификаций этих препаратов. В некоторых содержится действующее вещество, уменьшающее отек слизистой оболочки носа, а в некоторых случаях еще и компонент, разжижающий мокроту. Поэтому всегда стоит обратиться к аптекарю за дополнительной консультацией по поводу выбора лекарства, ведь, например, в "Колдрексе" и "Терафлю" содержится еще и жаропонижающий компонент», - отметила врач-консультант инфотелефона 1220.

Она добавила, что у людей старшего поколения иногда возникает вопрос, помогает ли при повышенной температуре горячий чай с небольшим количеством алкоголя. По словам врача, такого метода лечения следует избегать, поскольку алкоголь несовместим с лекарствами и вместо пользы может принести вред, поскольку ограничивает эффективность лекарств.

«При вирусных заболеваниях снижение температуры лекарствами следует начинать с момента, когда температура поднимается до 38,5 градусов. Исключением являются пациенты с хроническими заболеваниями сердца, повышенным давлением, онкологическими заболеваниями и пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию. При высокой температуре в качестве дополнительного лечения можно использовать внешнее охлаждение, например, приложить прохладный компресс ко лбу или обтереть тело теплой водой. Носки, пропитанные водкой, можно использовать взрослым в случае, если конечности теплые, детям же предпочтительнее охлаждение водой», - отметила врач.

Ванну для ног можно делать лишь в случае, если температура невысокая

Если возник кашель, можно принять ванну для ног при условии, что температура тела не превышает 38 градусов, в противном случае ванна для ног приведет к еще большему повышению температуры.

«Добавление горчицы в ванны для ног больше подходит взрослым и детям старшего возраста, но не маленьким, так как такая ванночка для ног может слишком сильно раздражать их нежную кожу. Горчичники подходят при застойном кашле в дополнение к отхаркивающему лекарству, но опять же, если в данный момент температура не очень высокая», - описала врач применение наиболее распространенных методик.

Она добавила, что при повышенной температуре очень важно пить достаточное количество жидкости, например, чая, сока или воды, поскольку при повышенной температуре происходит потеря жидкости и может возникнуть сильная слабость.

«Средняя продолжительность вирусного заболевания обычно составляет семь дней. По поводу начального лечения я бы рекомендовала обратиться за советом инфолинию 1220 сразу, как только появятся первые симптомы, так можно будет продумать первоначальный план домашнего лечения. К своему семейному врачу следует обратиться, если симптомы длятся дольше семи дней у взрослых, а в случае детей - если самочувствие не улучшилось через четыре-пять дней после заболевания или если температура то понижается, то повышается в течение одного-двух дней, поскольку повторное повышение температуры может указывать на развитие осложнений», - объяснила доктор Лаук.

Она напоминает всем, что если вирусное заболевание уже проявило себя и сопровождается повышением температуры, то следует оставаться дома и не ходить на работу, в школу или детский сад - организму необходим покой и отдых, чтобы справиться с болезнью.

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