В каждой семье есть свои методы облегчения симптомов болезни. Доктор Кадри Лаук, врач-консультант консультационного телефона семейных врачей 1220, развеивает самые распространенные мифы о вирусных инфекциях и дает советы, как правильно вести себя при данных заболеваниях.
Мифы и реалии вирусных заболеваний: врач объясняет, помогают ли носки с чесноком, медом и водкой
По словам доктора Лаук, чаще всего на консультационный телефон семейных врачей 1220 звонят по поводу сезонных вирусных заболеваний.
«Мы часто слышим, что температура, насморк или кашель связаны с простудой. Однако в действительности мы имеем дело с вирусным заболеванием, которое зачастую проявляется после инкубационного периода, то есть на самом деле само заражение происходит раньше. Простуда в инкубационном периоде просто способствует проявлению симптомов заболевания», - пояснила врач и добавила, что часто люди верят, что простуда не заразна, однако на самом деле вирусные заболевания могут передаваться как воздушно-капельным, так и контактным путем.
По словам врача-консультанта, на основании статистики звонков на инфотелефон 1220 можно сказать, что осведомленность людей о первоначальных действиях при заболевании вирусными инфекциями достаточно хорошая.
«Лечение начинают методами, известными в народной медицине. Но здесь необходимо учитывать, что если вирус уже попал в организм, эти методы, к сожалению, полностью заболевание не предотвращают, а лишь немного помогают облегчить начальные симптомы. Хотя имбирь, чеснок и мед могут помочь поддержать иммунную систему и снизить риск заражения вирусами, к сожалению, сами по себе они не могут предотвратить все заболевания», - подтвердила доктор Лаук.
По ее словам, обычно при вирусных заболеваниях помогают лекарства, которые доступны в аптеках: «На этом этапе я хотела бы подчеркнуть, что лечение симптомов следует начинать сразу, как только самочувствие ухудшится, а не ждать несколько дней, чтобы самочувствие улучшилось само. Если вы не уверены, что лучше всего купить в аптеке, вы всегда можете позвонить на работающий круглосуточно инфотелефон семейных врачей 1220 и спросить совета по поводу первичных методах лечения».
В случае применения комбинированных препаратов следует обратиться за консультацией
Опыт доктора Лаук показал, что при повышении температуры большинство людей знают, когда ее нужно сбивать и какие лекарства для этого использовать, но иногда возникают проблемы с использованием комбинированных препаратов (например, «Колдрекс» и «Терафлю»), которые предназначены для снижения температуры, а также для облегчения других появляющихся симптомов, таких как насморк и кашель.
«В продаже много разных модификаций этих препаратов. В некоторых содержится действующее вещество, уменьшающее отек слизистой оболочки носа, а в некоторых случаях еще и компонент, разжижающий мокроту. Поэтому всегда стоит обратиться к аптекарю за дополнительной консультацией по поводу выбора лекарства, ведь, например, в "Колдрексе" и "Терафлю" содержится еще и жаропонижающий компонент», - отметила врач-консультант инфотелефона 1220.
Она добавила, что у людей старшего поколения иногда возникает вопрос, помогает ли при повышенной температуре горячий чай с небольшим количеством алкоголя. По словам врача, такого метода лечения следует избегать, поскольку алкоголь несовместим с лекарствами и вместо пользы может принести вред, поскольку ограничивает эффективность лекарств.
«При вирусных заболеваниях снижение температуры лекарствами следует начинать с момента, когда температура поднимается до 38,5 градусов. Исключением являются пациенты с хроническими заболеваниями сердца, повышенным давлением, онкологическими заболеваниями и пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию. При высокой температуре в качестве дополнительного лечения можно использовать внешнее охлаждение, например, приложить прохладный компресс ко лбу или обтереть тело теплой водой. Носки, пропитанные водкой, можно использовать взрослым в случае, если конечности теплые, детям же предпочтительнее охлаждение водой», - отметила врач.
Ванну для ног можно делать лишь в случае, если температура невысокая
Если возник кашель, можно принять ванну для ног при условии, что температура тела не превышает 38 градусов, в противном случае ванна для ног приведет к еще большему повышению температуры.
«Добавление горчицы в ванны для ног больше подходит взрослым и детям старшего возраста, но не маленьким, так как такая ванночка для ног может слишком сильно раздражать их нежную кожу. Горчичники подходят при застойном кашле в дополнение к отхаркивающему лекарству, но опять же, если в данный момент температура не очень высокая», - описала врач применение наиболее распространенных методик.
Она добавила, что при повышенной температуре очень важно пить достаточное количество жидкости, например, чая, сока или воды, поскольку при повышенной температуре происходит потеря жидкости и может возникнуть сильная слабость.
«Средняя продолжительность вирусного заболевания обычно составляет семь дней. По поводу начального лечения я бы рекомендовала обратиться за советом инфолинию 1220 сразу, как только появятся первые симптомы, так можно будет продумать первоначальный план домашнего лечения. К своему семейному врачу следует обратиться, если симптомы длятся дольше семи дней у взрослых, а в случае детей - если самочувствие не улучшилось через четыре-пять дней после заболевания или если температура то понижается, то повышается в течение одного-двух дней, поскольку повторное повышение температуры может указывать на развитие осложнений», - объяснила доктор Лаук.
Она напоминает всем, что если вирусное заболевание уже проявило себя и сопровождается повышением температуры, то следует оставаться дома и не ходить на работу, в школу или детский сад - организму необходим покой и отдых, чтобы справиться с болезнью.