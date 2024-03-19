Мифы и реалии вирусных заболеваний: врач объясняет, помогают ли носки с чесноком, медом и водкой

По словам доктора Лаук, чаще всего на консультационный телефон семейных врачей 1220 звонят по поводу сезонных вирусных заболеваний.

«Мы часто слышим, что температура, насморк или кашель связаны с простудой. Однако в действительности мы имеем дело с вирусным заболеванием, которое зачастую проявляется после инкубационного периода, то есть на самом деле само заражение происходит раньше. Простуда в инкубационном периоде просто способствует проявлению симптомов заболевания», - пояснила врач и добавила, что часто люди верят, что простуда не заразна, однако на самом деле вирусные заболевания могут передаваться как воздушно-капельным, так и контактным путем.

По словам врача-консультанта, на основании статистики звонков на инфотелефон 1220 можно сказать, что осведомленность людей о первоначальных действиях при заболевании вирусными инфекциями достаточно хорошая.

«Лечение начинают методами, известными в народной медицине. Но здесь необходимо учитывать, что если вирус уже попал в организм, эти методы, к сожалению, полностью заболевание не предотвращают, а лишь немного помогают облегчить начальные симптомы. Хотя имбирь, чеснок и мед могут помочь поддержать иммунную систему и снизить риск заражения вирусами, к сожалению, сами по себе они не могут предотвратить все заболевания», - подтвердила доктор Лаук.