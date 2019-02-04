Выявлена новая причина развития особо опасного рака

В частности, исследователи обнаружили, что наночастицы, которые разрабатываются как средство борьбы с опухолями, могут, наоборот, ускорять формирование метастаз — вторичных опухолевых очагов, которые с трудом поддаются лечению, пишет lenta.ru.

В экспериментах с использование культур опухолевых клеток молочной железы было показано, что частицы, сделанные из золота, диоксида титана, серебра и диоксида кремния, способствуют более легкому проникновению раковых клеток в кровеносные сосуды.

Этот феномен, названный NanoEL (англ. nanomaterials induced endothelial leakiness) ускоряет распространению опухолевых клеток в другие ткани и органы, которые в другом случае могли быть недоступны для злокачественных новообразований.

По словам исследователей, это свойство должно учитываться при разработке новых методов терапии рака на основе наночастиц. Однако даже при отсутствии такого лечения пациенты могут подвергаться воздействию наночастиц, содержащихся в продуктах питания, что осложняет борьбу с опухолями.