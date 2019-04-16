С начала года в мире резко выросло число заболеваний корью

С января по март во всем мире было зафиксировано более 112 тысяч случаев заболевания против 28 тысяч за тот же период в прошлом году.

Причем треть заболевших приходится на Украину, пишет Euronews.

Все новые случаи заражения опасным инфекционным, но излечимым заболеванием наблюдаются во всех регионах мира, в основном среди непривитых.

Больше всего случаев летального исхода, в особенности среди детей, зафиксировано в Демократической Республике Конго, Эфиопии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Мьянме, Судане, Таиланде, на Филиппинах и Мадагаскаре.