Притягивает к себе все болезни: названа самая страшная группа крови

В этой статье говорится о группах крови людей. Ученые доказали, что самой опасной группой является AB (IV) Rh с отрицательным резусом. В статье также указано, что людей, с такой группой крови на Земле мало – всего восемь процентов, пишет MedikForum.

Особенно ученые отмечают, что у людей с такой группой крови редко бывают дети, а если они и рождаются, то всегда одного пола. Крайне редок случай, говорят специалисты, что у людей, особенно у мужчин, с такой группой рождаются разнополые дети.

Группа ученых Университета Вермонта тоже проводила эксперименты, связанные с группами крови. Они установили, что люди с такой группой крови подвержены изменениям мозга, у них чаще, чем у других фиксируются проблемы с мышлением и памятью.