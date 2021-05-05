В медучреждениях Эстонии более 2400 номерков на прививку от COVID-19
По состоянию на утро среды в цифровой регистратуре более 2400 свободных номерков на прививку от коронавируса в медучреждениях по всей Эстонии.
По состоянию на утро среды в цифровой регистратуре более 2400 свободных номерков на прививку от коронавируса в медучреждениях по всей Эстонии.
Номерки на вакцинацию в настоящее время предлагают City Tervisekliinik, Corrigo, Эстонский диабетический центр, Больница Хийумаа, Восточно-Таллиннская центральная больница, Ида-Вируская центральная больница, Больница Ярвамаа, Больница Йыгевамаа, Западно-Таллиннская центральная больница, Больница Ляэнемаа, Южно-Эстонская больница, Medita Kliinik, Больница Пыльвамаа, Медицинский центр Qvalitas, Раквереская больница, S Silmarõõm, Sanatoorium Tervis, Таллиннский специализированный медцентр, Клиника Тартуского университета, TNP Konsultatsioonid, Вильяндиская больница и Вируская больница.
Все присоединившиеся к цифровой регистратуре поставщики медуслуг сообщают о имеющихся у них свободных номерках в зависимости от наличия вакцин, в зависимости от этого меняется и информация в цифровой регистратуре.
Вся соответствующая информация представлена на портале пациентов www.digilugu.ee, откуда каждый пациент может сразу перейти к просмотру свободного времени в цифровой регистратуре. Во всех представивших сведения о свободных номерках больницах можно дигитально забронировать время на прививку.
По техническим вопросам или для записи на прием в цифровой регистратуре можно связаться со службой поддержки TEHIK по телефону 7943 943 или по электронной почте abi@tehik.ee ежедневно с 7 до 22:00.