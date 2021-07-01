Справочная служба семейных врачей бьет рекорды по количеству звонков

Чаще всего люди звонят в связи с повышенной температурой, проблемами с давлением, лекарствами, болью, травмами, укусами насекомых и коронавирусом. Участились обращения по вопросам, связанным с психическим здоровьем, сообщила в четверг Касса здоровья.

С начала года медики консультационного телефона в среднем оказывали помощь 1000–1100 людям по будням и 1300–1500 – по выходным дням.

По словам Кярт Кукк, менеджера по обслуживанию консультационного телефона семейных врачей, рекорд поступивших за день звонков был зафиксирован в прошлом году, когда в связи с объявлением чрезвычайного положения 13 марта на линию позвонили более 2700 раз.