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  • Здоровье
  • Департамент здоровья начал вносить в списки детей без семейного врача

Департамент здоровья начал вносить в списки детей без семейного врача

Семейный врач. ФОТО: fizkes/ Shutterstock

В целях обеспечения государственной медицинской помощи Департамент здоровья приступил к внесению в списки детей, не имеющих семейного врача.

По словам, начальника отдела управления здравоохранением и обеспечения непрерывной работы Департамента здоровья Рагнара Вайкнеметса, с 2017 года дети, рожденные в Эстонии, автоматически вносятся в список семейного врача матери. «Тем не менее, около 3000 детей, оставшихся без семейного врача с прошлого периода, не имеют доступа к медицинской помощи через государственную систему», – пояснил он.

По словам Вайкнеметса, Департамент здоровья обязан внести ребенка без семейного врача в список в соответствии с положением, вытекающим из Закона об организации медицинских услуг. «Пользование услугами семейного врача – это возможность, а не обязанность. Государство должно предоставить ребенку бесплатную медицинскую помощь, и Департамент здравоохранения хочет, чтобы у каждого родителя была возможность обратиться за помощью к семейному врачу ребенка», – добавил он.

Ребенок вносится в список семейного врача матери или отца с учетом того, что зарегистрированное место жительства ребенка и родителя находится по одному адресу. При внесении в список Департамент здоровья руководствуется числом пациентов, выбирая семейного врача с меньшим списком. Семейный врач может связаться с родителем, используя контактные данные родителя, уже внесенного в список.

Каждый гражданин Эстонии и иностранец, пребывающий в Эстонии на основании вида на жительство, имеет право зарегистрироваться у семейного врача и сменить семейного врача на основании письменного заявления.

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