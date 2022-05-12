Заболеваемость гриппом стала снижаться

На прошлой неделе к врачам из-за ОРВИ обратились 2762 человека, это на 26 процентов меньше, чем за позапрошлую неделю. Дети составили 34,3 процента заболевших.

Лабораторно подтверждены на прошлой неделе 328 случаев вируса гриппа А, это на 68 процентов меньше, чем на предыдущей неделе, снижение частично связано как с общим снижением заболеваемости гриппом, так и с изменением стратегии тестирования.

Больше всего госпитализаций в связи с гриппом было в возрастной группе людей старше 60 лет, они составили 52 процента всех нуждавшихся в госпитализации.

По предварительным данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), на прошлой неделе госпитализация из-за гриппа потребовалась 29 пациентам. С начала сезона из-за тяжелого течения гриппа или из-за связанной с гриппом пневмонии госпитализирован 291 пациент, интенсивная терапия потребовалась троим пациентам в возрасте от 17 лет до 71 года. У двоих были тяжелые хронические заболевания. Информация о вакцинации отсутствует.

За сезон гриппа от этого заболевания скончались три человека, все трое старше 70 лет, с серьезными сопутствующими заболеваниями. Никто из них не был вакцинирован от гриппа.

Лабораторно подтверждены за сезон 11 328 случаев вируса гриппа, по данным департамента здоровья в Эстонии циркулирует подтип (H3) вируса гриппа А.