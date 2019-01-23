Латвию накрыл вирус гриппа типа А. Температура до 41 градуса

Как сообщает ЦКПЗ, на второй неделе 2019 года интенсивность гриппа увеличилась.

Случаи заболевания зарегистрированы в семи из десяти территорий, включенных в мониторинг, и на одной из них - в Валмиере - было зарегистрировано 163,6 случая на 100 000 жителей, что является особенно высоким показателем.

Также за последние три недели увеличилось число пациентов с диагнозом "Вызванная гриппом пневмония и воспаление легких".

В этом году доминирует грипп типа А с подтипом H1N1 или так называемый свиной грипп. Первые признаки после инфицирования появляются в течение двух-трех дней, но иногда может пройти и до недели, пока пациент почувствует симптоматику гриппа.

Грипп характеризует стремительное начало, головная боль, лихорадка, повышенная температура, ощущение ломоты, заложенный нос без насморка и сухой кашель.

Источником инфекции гриппа выступает зараженный человек, который, кашляя, разговаривая, чихая, создает вокруг себя облако, содержащее высокую концентрацию вируса.

После чихания вирусы могут распространиться на расстоянии до шести метров.

Человек заражается, вдыхая воздух, содержащий вирусы гриппа, или используя предметы, на которых находятся продукты секреции больного.

В случае заболевания важно обратиться к семейному врачу, а также оставаться дома, не подвергая опасности окружающих.

Чтобы избежать гриппа, ЦКПЗ призывает выполнять профилактические действия: часто и тщательно мыть руки, проветривать помещения, избегать использования общей посуды. Также специалисты советуют по возвращении домой промывать горло и нос (ромашкой, другими травами, соленой водой), так как слизистая носа и горла - это ворота проникновения гриппа в организм человека.