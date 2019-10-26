Сб, 26.10.2019
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  • Никогда не сочетайте эти продукты: врач назвал худшие пары

Никогда не сочетайте эти продукты: врач назвал худшие пары

Еда. Фото иллюстративное.

ФОТО: Z Jan/PantherMedia / Scanpix

Бывает так, что продукты при совместном употреблении усиливают действие друг друга, а есть и такие, которые нейтрализуют полезные свойства, значительно снижая питательную ценность. 

Врач-эндокринолог-диетолог Екатерина Иванникова назвала четыре самые неудачные пары, которых лучше избегать, пишет MedikForum.

Какао+молоко

Казалось, бы сварить какао с молоком — это классический рецепт, знакомый нам с детства. Но оказалось, что какао лучше варить на воде. Дело в том, что в какао-порошке содержится большое количество щавелевой кислоты, которая мешает кальцию усваивается. А значит польза от молока снижается. 

Белый хлеб+варенье

Такое сочетание обычно едят за завтрак — макая хлеб в вазочку с вареньем или просто делая из этой парочки бутерброд. Но сочетание это неудачное, поскольку белых хлеб — это простые, легкоусвояемые углеводы, варенье — сахар. Поэтому сочетание белого хлеба с вареньем приводит к резкому скачку уровня сахара в крови.

Отруби +молоко

В отрубях содержится фитиновая кислота. Она связывается с рядом минералов, которые присутствует в молоке, образуя нерастворимое соединение. В результате как из отрубей, так и из молока мы недополучаем питательных веществ.

Курица+печень

Их стоит избегать в одном приеме пище. Например салат с курицей и печень в качестве второго блюда. В курице много цинка, в печени — витамина В9. Они мешают усваиваются друг другу. К тому же, затрудняют процесс переваривания.

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